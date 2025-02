Terminou empatado o dérbi entre Real e Atlético de Madrid (1-1), resultado que mantém as duas equipas separadas por apenas um ponto, com vantagem para os merengues. Julián Alvarez e Kylian Mbappé foram os autores dos golos.

A primeira parte do duelo da capital espanhola, antecedido por uma homenagem a Marcelo, que se retirou do futebol esta semana, foi pautada pelo equilíbrio.

Registaram-se poucos momentos de perigo junto das duas balizas, até que Tchouameni calcou Samuel Lino na área do Real, lance descoberto pelo VAR, que permitiu a Julián Alvarez fazer o 0-1, de penálti, ao minuto 35.

O arranque da segunda parte trouxe a melhor versão do Real Madrid no jogo. Aos 50 minutos, Kylian Mbappé empatou, na recarga a um remate falhado de Jude Bellingham. O médio inglês ficou muito perto da reviravolta pouco depois, quando cabeceou à barra.

Aos poucos, o Atlético foi-se recompondo do choque inicial, com a ajuda preciosa de Jan Oblak na sua baliza, até que estancou por completo o ímpeto ofensivo do rival, dividindo jogo na fase decisiva, sem que o resultado sofresse mais alterações até final.

O empate deixa a corrida pela liderança da Liga espanhola ao rubro, com os rivais de Madrid separados por um ponto, com vantagem para o Real Madrid (50), e o Barcelona a poder chegar aos 48, caso vença, no domingo (20:00), o Sevilha.

Ainda neste sábado, Ohian Sancet completou um hat-trick na vitória do Athletic Bilbao diante do Girona (3-0), enquanto Alex Baena marcou e assistiu no triunfo do Villarreal na casa do Las Palmas (1-2). O jogo parou ao minuto 21 para homenagear Kirian Rodríguez e, no tempo de compensação, McBurnie (Las Palmas), de bicicleta, acertou na trave.