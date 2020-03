A Real Sociedad venceu fora o Eibar por 2-1 e subiu ao quarto lugar da Liga espanhola, aproveitando da melhor forma os deslizes de Atlético Madrid e Getafe na 27.ª ronda do campeonato.

No primeiro jogo da Liga espanhola realizado à porta fechada devido ao coronavírus, e sem portugueses em campo (Rafa Soares não saiu do banco do Eibar), Mikel Oiarzabal inaugurou o marcador para os visitantes, na conversão de uma grande penalidade aos 16 minutos.

Aos 75 minutos, o avançado brasileiro Willian José ampliou para 2-0. O melhor que o Eibar conseguiu foi reduzir por Charles aos 89 minutos através de um castigo máximo.

Com este resultado, a Real Sociedad fica em zona de acesso à Liga dos Campeões: soma 46 pontos, menos um do que o Sevilha, os mesmos de Getafe e mais um do que o Atlético Madrid de João Félix.