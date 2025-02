Iñaki Williams, capitão do Athletic Bilbao, explicitou o motivo pelo qual o árbitro do encontro com o Espanhol (1-1), Cuadra Fernández, parou a partida, ao minuto 17, na sequência de insultos racistas vindos das bancadas do RCDE Stadium, em Barcelona.

O avançado da equipa basca, que é internacional pelo Gana, explicou, na flash interview que se seguiu ao jogo, que «Maroan (Sannadi) fez uma jogada individual, a bola saiu e gritaram ‘maldito mouro’ na sua direção».

«As pessoas têm de vir ao futebol para se divertirem, este tipo de coisas não pode acontecer. Não é a primeira vez que isso acontece aqui, ainda que isso não deva manchar os adeptos do Espanhol, um clube que tem lendas negras como N'Kono. Os jogadores do Espanhol precisam dos seus adeptos, não de alguns que apenas mancham o futebol», acrescentou Iñaki Williams.

O capitão do Athletic considerou ainda que «o árbitro atuou muito bem» neste caso, defendendo que se «deve dar visibilidade e punir os culpados» em situações como a ocorrida neste domingo, no estádio do Espanhol.

A partida, referente à 24.ª jornada da Liga espanhola, esteve interrompida durante cerca de três minutos, depois de ter sido ativado o protocolo criado para casos em que sejam percetíveis insultos racistas provenientes das bancadas.

Nos ecrãs do RCDE Stadium foi exibida uma mensagem que recordava que «atos violentos, xenófobos, homofóbicos ou racistas» praticados por adeptos nas bancadas dos estádios espanhóis são sancionados por lei. A mensagem foi igualmente lida pelo speaker do Espanhol.