O árbitro do jogo entre o Espanhol e o Athletic Bilbao, da 24.ª jornada da Liga espanhola, ativou o protocolo criado pela Liga espanhola em casos de insultos racistas provenientes das bancadas e interrompeu a partida entre os minutos 17 e 20.

Nos ecrãs do RCDE Stadium, a casa do Espanhol, foi exibida uma mensagem que recordava que «atos violentos, xenófobos, homofóbicos ou racistas» praticados por adeptos nas bancadas dos estádios espanhóis são sancionados por lei. A mensagem foi igualmente lida pelo speaker do Espanhol.

De acordo com a imprensa espanhola, em causa terão estado insultos de índole racista dirigidos a Iñaki Williams, jogador do Athletic Bilbao.

Cuadra Fernández, árbitro do encontro, conversou com responsáveis dos dois clubes, aguardou pela exibição da mensagem nos ecrãs e, de seguida, retomou o encontro.

Pouco depois do episódio, o Espanhol, nas redes sociais, partilhou uma imagem a condenar o racismo.

O jogo terminou empatado a uma bola, com o basco Oihan Sancet a responder ao tento inaugural do ex-Sp. Braga, Roberto Fernández.