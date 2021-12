Treinado na última temporada por Ronald Koeman no Barcelona, Junior Firpo não guarda boas recordações do técnico holandês. Numa entrevista à Cadena SER lateral de 25 anos criticou duramente o antigo treinador dos catalães.

«Pedi-lhe explicações [por não jogar], até ao ponto em que um dia começa a mentir-me. Quando um treinador te começa a mentir e sentes que te está a enganar, para quê continuar a pedir explicações se no final te vai enganar outra vez? Mentia-me porque dizia coisas sem sentido, que treinava mal, que contaminava o grupo, coisas assim. Podem perguntar a qualquer jogador que continua no plantel e que jogou comigo», começou por dizer.

Questionado sobre o motivo pelo qual Koeman o via como um elemento «contaminador», Firpo continua sem resposta.

«Não sei, suponho que se referia à minha atitude. Não sei em que sentido um rapaz jovem contaminava um grupo que já ganhou tudo durante toda a vida», sublinhou.

Nunca iriei entender que depois de um jogo, nós os suplentes treinemos e o Koeman fique no seu escritório. Se não sou utilizado, a única forma de demonstrar o meu talento é no treino, mas o treinador não está», apontou.

Agora treinado por Marcelo Bielsa, no Leeds, o lateral reconhece que o técnico argentino tem métodos de trabalho distintos.

«No Barça não víamos vídeos do adversário. Nem com BValverde, nem com Quique, nem com Koeman. Falava-se do adversário, mas não víamos vídeos exaustivos nem nossos. Com Bielsa vemos muitos. É o contrário», referiu.