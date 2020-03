O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse este domingo estar «convencido» de que Espanha vai terminar a temporada desportiva 2019/2020, apesar de admitir que pode existir um buraco económico relacionado com os direitos televisivos, caso a pandemia da covid-19 impeça a conclusão das provas.

«Convencido de que vamos terminar a temporada», referiu Tebas, em declarações ao programa Tiempo de Juego, da COPE, adiantando que está a trabalhar «com outras ligas para coincidir jornadas».

Tebas confirmou a existência de dois casos positivos por covid-19 no organismo. «Levamos várias semanas com um plano de atuação. Noventa e cinco por cento do pessoal está em teletrabalho», detalhou, acrescentando que o próprio, até à data, está bem e sem sintomas.

«Estive a trabalhar em conversas telefónicas e videoconferências durante todo o fim de semana com instituições europeias, presidentes de clubes espanhóis, porque há que coordenar. Vem aí uma semana muito importante. Tive contactos com Itália, Alemanha e presidentes de outras ligas. Estamos a trabalhar numa solução, porque o coronavírus é um tema de saúde e, para a saúde, há os médicos. Nós estamos para uma solução ao problema económico que vai impor-se, que passa pelos cerca de 100 contratos audiovisuais que temos em todo o mundo. Se não retransmitires o sinal, não vais poder cobrar, isso é claro», expôs.

O dirigente calculou, assim, em cerca de 25 por cento da receita dos direitos televisivos o prejuízo económico que traria o não poder terminar a época devido ao coronavírus.

«Falta cerca de 25 por cento da época para jogar e todo o orçamento precisa de ser revisto, que é o dano que pode acontecer se a competição não terminar», reiterou.