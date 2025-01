Apresentado na passada segunda-feira como novo treinador do FC Porto, Martín Anselmi revelou ter encontrado «um grupo com muita vontade de aprender e de trabalhar», definindo os primeiros dias no Olival como «intensos».

«O nosso primeiro objetivo é sermos, amanhã, uma equipa competitiva, que vá em busca do resultado, que tente ter a bola e que a recupere rapidamente quando não a tiver. Uma equipa que esteja sempre a pensar nos três pontos», indicou, acrescentando: «Estamos preparados. Não nos pode faltar intensidade e temos de lutar até final».

Questionado sobre se o facto de o treinador do Maccabi Tel Aviv não ter referências de como poderá jogar o FC Porto sob o seu comando, Anselmi concordou que, neste caso, «analisá-lo a ele é mais simples do que eles a nós», notando que, «em três dias, fazer as coisas bem é a melhor motivação». «A cada dia, temos de ser melhores do que no anterior», concluiu.

O FC Porto mede forças com o Maccabi Tel Aviv, esta quinta-feira, em Belgrado, na Sérvia, para a última jornada da fase liga da Liga Europa. Os portistas necessitam de vencer para se apurarem para o play-off de acesso aos oitavos de final. O jogo arranca às 20:00 e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.