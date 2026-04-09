Atenção, FC Porto: Aston Villa vence Bolonha e tem «meias» no bolso
Triunfo dos ingleses por 3-1 em solo italiano
O Aston Villa deu um passo de gigante rumo às meias-finais da Liga Europa, ao vencer por 3-1 na visita ao Bolonha, na primeira mão dos quartos de final.
O primeiro golo da partida foi apontado em cima do intervalo, aos 44 minutos. Na sequência de um canto cobrado por Youri Tielemans, Ezri Konsa subiu alto ao segundo poste e cabeceou para o fundo da baliza.
A equipa de Unai Emery estava com altos índices de eficácia e, logo no arranque do segundo tempo, dobrou a vantagem. Ollie Watkins aproveitou um erro da defesa «rossoblu» e assinou o 2-0 aos 51 minutos.
Os italianos – que tiveram João Mário durante os 90 minutos – fizeram por merecer um golo e ainda relançaram as contas da partida, através de uma grande jogada individual de Jonathan Rowe, ao minuto 90.
Porém, já em tempo de descontos, numa completa falha de marcação e novamente de canto, Watkins (90+4m) apareceu solto e assinou o 3-1 favorável aos «villans».
Daqui a uma semana, no Villa Park, decidir-se-á quem avança às meias-finais e defronta o vencedor da eliminatória entre FC Porto e Nottingham Forest. De resto, o Aston Villa visita a equipa de Vítor Pereira já no próximo domingo, mas em jogo do campeonato inglês.