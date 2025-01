Adversário do FC Porto na «final» pelo apuramento para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Maccabi Tel Aviv perdeu, esta quinta-feira, na casa do Bodo/Glimt (3-1), onde também os dragões caíram na fase regular.

Apesar do desfecho do encontro, até foram os israelitas os primeiros a marcar, por Dor Peretz, mas Kasper Hogh repôs a igualdade para os noruegueses antes do intervalo.

A reviravolta ficou consumada na etapa complementar, com golos de Hakon Evjen e de Hogh, que bisou de penálti.

O Maccabi Tel Aviv está praticamente afastado da corrida pelo play-off. Na última jornada da fase regular da Liga Europa, defronta o FC Porto. Aos dragões, um triunfo basta para avançar para a fase a eliminar da competição.