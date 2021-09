O Estrela Vermelha venceu este sábado o Proleter Novi Sad, em casa, por 3-0, conquistando a sexta vitória consecutiva na Liga sérvia, antes de receber o Sporting de Braga, na quinta-feira, para a Liga Europa.

O costa-marfinense Sanogo (24m) e Katai (28 e 75m) assinaram os golos do tetracampeão sérvio, que ocupa provisoriamente o segundo lugar do campeonato, com 19 pontos, menos dois do que o líder Partizan Belgrado, que, também este sábado, foi vencer por 3-1 ao terreno do Radnički Kragujevac.

O Estrela Vermelha, que só empatou o primeiro dos sete jogos já disputados na Superliga sérvia, recebe o Sp. Braga, na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do Grupo F da Liga Europa, que integra ainda os dinamarqueses do Midtjylland e os búlgaros do Ludogorets.