O jogo entre o Ararat e o Estrela Vermelha, relativo ao play-off da Liga Europa, vai ser disputado em Chipre, devido à escalada do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão.

A UEFA anunciou, esta terça-feira, a transferência do jogo que ia realizar-se em Erevan, capital da Arménia, para solo cipriota.

A mudança de local para o duelo entre os clubes arménio e sérvio é consequência do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão na disputa da região de Nagorno-Karabakh, que se arrasta há três décadas e conheceu um novo episódio negro no último domingo: 23 pessoas morreram após combates entre as forças militares azeri e as forças separatistas apoiadas pela Arménia.

O enclave fica situado no interior do território do Azerbaijão, mas é controlado por forças étnicas arménias desde 1994.

O jogo está agendado para as 18 horas de quinta-feira, na capital cipriota, Nicósia. No Ararat joga o português Ângelo Meneses. O vencedor da eliminatória, disputada a um só jogo, avança para a fase de grupos da competição.

Há mais de uma década que a UEFA separou as seleções e os clubes arménios e azeris dos sorteios das suas provas europeias.