O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) pediu, esta segunda-feira, ao governo italiano para o Inter-Ludogorets, jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, ser realizado à porta fechada devido ao surto de coronavírus.

«Enviámos um pedido oficial para que o jogo [da segunda mão] dos 16 avos de final da Liga Europa, entre Inter e Ludogorets, na quinta-feira, se realize à porta fechada e aguardamos uma resposta em breve», informou Gabriele Gravina.

O pedido surge num momento de grande preocupação no norte de Itália, quando já foram assinaladas sete mortes e há 190 pessoas infetadas. De recordar que vários jogos da Série A foram cancelados no fim de semana devido ao perigo de expansão do surto