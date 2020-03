O Getafe anunciou esta terça-feira que a equipa não vai viajar para Milão, onde defronta esta quinta-feira o Inter, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, devido ao surto de coronavírus.

«A não ser que a situação mude drasticamente até quarta-feira, o Getafe não viaja para Milão. Não queremos entrar no meio do coronavírus, não precisamos disso. Se perdermos a eliminatória, perdemos. Não vamos assumir riscos», garantiu o presidente Angel Torres, em declarações ao programa El Transistor.

Recorde-se que todas as atividades desportivas foram canceladas em Itália até 3 de abril, por decisão do comité olímpico, ratificada pelo Governo transalpino. No entanto, a medida não abrange as provas da UEFA, que tem optado pela realização dos jogos à porta fechada.