Houve muito ciclismo nas bancadas do Lotto Park, para assistir ao Anderlecht-FC Porto, de quinta-feira, para a Liga Europa.

O ciclista belga Remco Evenepoel, uma das grandes figuras atuais da modalidade, bem como o consagrado e também belga Eddy Merckx, viram ao vivo o duelo europeu em Bruxelas.

Recorde-se que Evenepoel, de 24 anos, da equipa Soudal Quick-Step, jogou futebol nos escalões de formação, antes de tornar-se uma das estrelas do ciclismo mundial. Merckx, de 79 anos, grande amante do desporto, também chegou a jogar futebol quando era jovem, entre outras modalidades, mas foi no ciclismo que fez a sua grande carreira desportiva.

Ambos não passaram despercebidos e foram captados pela transmissão televisiva em distintos pontos do estádio.