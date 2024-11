O avançado do Manchester United, Rasmus Hojlund, foi decisivo com dois golos na vitória por 3-2 ante o Bodo/Glimt, para a Liga Europa, no que foi o primeiro triunfo de Ruben Amorim como treinador da equipa inglesa.

No final do jogo, Hojlund mostrou um misto de sensações com a exibição e deixou elogios sobre as indicações dadas por Amorim.

«Sim e não», disse Hojlund, quando questionado sobre se estava feliz com a exibição. «Foi um bocadinho um mau começo e, obviamente, mostrámos carácter, mas queremos assegurar que estes jogos não fiquem muito emocionantes e sim, é tudo sobre os três pontos e fizemos o nosso trabalho», declarou Hojlund, à TNT Sports, na sequência do triunfo, no jogo da 5.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

O avançado falou depois de Amorim. «Ele disse-me para não pensar muito em quem estava atrás e tentar trabalhar um pouco mais com o que conseguia ver à frente, muito agressivo e vimos isso no primeiro golo [ndr: de Garnacho]. Ainda não vi o meu primeiro golo, mas disseram-me que foi uma boa finalização, por isso vou para casa agora ver», referiu, falando depois do seu bis, o golo do 3-2.

«O treinador disse-me ao intervalo para ficar ao primeiro poste e resultou», afirmou Hojlund, abordando também os primeiros tempos e a adaptação às novas ideias e tática.

«Vai levar tempo, mas já se consegue ver os padrões e está a tornar-se melhor, mas é preciso tempo para entrar na época depois de um começo difícil. Precisamos de construir sobre isso e, para mim, faz-me lembrar quando jogava na Atalanta em 3x4x3, serve-me muito bem», destacou.