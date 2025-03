Mats Hummels pediu desculpa pelo vermelho direto que deixou a equipa italiana reduzida a dez logo aos 11 minutos do jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Athletic Bilbao.

«Sinto muito, Roma. Quero pedir desculpa aos nossos adeptos e aos meus colegas. Desapontei toda a gente hoje com um erro que foi simplesmente estupido e horrível. Estes costumam ser os jogos em que a minha equipa pode confiar em mim, mas eu f*** tudo e isso custou a todo o clube o sonho de ganhar a Liga Europa. Não sei mais o que dizer, estou tão desiludido quanto vocês», desabafou o experiente defesa-central alemão numa mensagem publicada nas redes sociais.

Hummels recebeu ordem de expulsão por rasteirar Maroan Sannadi, que se preparava para seguir isolado para a baliza do ex-Benfica Mile Svilar. Nessa altura, ainda se registava uma igualdade a zeros e a Roma, que venceu em casa o primeiro jogo por 2-1, ainda estava em vantagem na eliminatória. O conjunto basco acabaria por vencer por 3-1, deixando assim pelo caminhos os Giallorossi.

I am sorry @OfficialASRoma . I want to apologize to our fans and my teammates. I let everyone down today with a mistake that was simply stupid and horrendous. These games used to be the games my team could rely on me, now i fu**** up and cost the whole club the dream of winning…