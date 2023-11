(em atualização)

É mais um episódio num Annus horribilis para um histórico do futebol europeu.

O Ajax perdeu em casa com o Brighton & Hove Albion por 2-0 e continua sem somar qualquer vitória na fase de grupos da Liga Europa.

Ansu Fati inaugurou o marcador logo aos 15 minutos na Johan Cruyff Arena e Simon Adingra sentenciou o jogo nos minutos iniciais da segunda parte.

O Ajax está no último lugar do Grupo B com apenas dois pontos, menos cinco do que o Brighton, três do que o Marselha e dois do que o AEK, que ainda se defrontam nesta quinta-feira.