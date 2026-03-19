Betis de Sevilha é o próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa. O clube espanhol recebeu e goleou o Panathinaikos nesta quinta-feira por 4-0. O resultado folgado anulou a vitória dos gregos na primeira mão.

O primeiro golo chegou cedo. Cucho Hernández desferiu um remate fortíssimo na direção da trave, que não entrou por pouco. A bola sobrou para Ruibal, que fez o 1-0.

Sofyan Amrabat fez o segundo golo nos descontos da primeira parte. Cucho fez o 3-0 aos 53 minutos e Antony terminou as contas em 4-0. 

Assim, Betis vai defrontar os portugueses do Sp. Braga na próxima fase da competição.

