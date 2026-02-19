Liga Europa: Bolonha de João Mário vence, Zagreb de Varela perde
Keyan Varela, do Dinamo Zagreb, perdeu em casa com os belgas
Em tarde de Liga Europa, com bastantes duelos dos play-offs de acesso aos oitavos de final da competição, os jogos das 17h45 terminaram sem empates. Além da vitória do Nottingham Forest na estreia de Vítor Pereira, ante o Fenerbahçe, outros três jogos mexeram com a tabela.
O Celta de Vigo venceu o PAOK de Soualiho Meité, ex-jogador do Benfica, por 2-1. O experiente Iago Aspas marcou e assistiu, com Swedberg a fazer o outro golo dos espanhóis. Jeremejeff reduziu com assistência de Andrija Zivkovic (outro ex-Benfica).
Noutro duelo da tarde, o internacional jovem português Keyan Varela foi suplente utilizado pelo Dinamo Zagreb, na derrota ante o Genk, por 3-1. Heynen e El Ouahdi (bis) fizeram os golos dos belgas, com o avançado Beljo a marcar o golo de honra.
Por fim, João Mário, ex-FC Porto, não saiu do banco na vitória do Bolonha sobre o Brann, da Noruega. O argentino Santiago Castro fez o golo da vitória (1-0).