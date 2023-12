Era um dos jogos com verdadeiro interesse competitivo da última jornada da Liga Europa. O Brighton recebia o Marselha com um ponto de atraso para a equipa francesa.

A equipa britânica, orientada por Roberto de Zerbi, atacou mais, num jogo que chegou a ser duro, com o Marselha a defender o empate que lhe garantia a liderança.

Vitinha foi titular na equipa gaulesa, dando lugar a Ndiaye na segunda parte.

O único golo do jogo surgiu apenas aos 88 minutos, apontado pelo avançado brasileiro João Pedro.

O Brighton venceu o grupo, com 12 pontos, mais do que o Marselha, que caiu para a segunda posição e terá de jogar o play-off, com uma das equipas que caíram da Liga dos Campeões.

Ajax na Liga Conferência

Nos Países Baixos, cenário semelhante no jogo entre Ajax e AEK de Atenas, para ver quem (não) ficava em último.

A equipa da casa, com Carlos Borges a titular, venceu por 3-1, com dois golos de Akpom e um de Taylor. Pelo meio, Levi Garcia tinha chegada a empatar.

O Ajax vai jogar o play-off da Liga Conferência, já que terminou em terceiro, com cinco pontos. O AEK despede-se das provas europeias, acabando em último, com quatro.