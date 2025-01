Com muito drama à mistura, o Manchester United, que teve Diogo Dalot e Bruno Fernandes a tempo inteiro, venceu no regresso da Liga Europa e sacudiu um pouco da pressão que a derrota, contundente, frente ao Brighton, na última jornada da Premier League, acumulou e que levou até Ruben Amorim a partir uma televisão.

Nesse aspeto, a receção ao Rangers foi bem mais serena, ainda que os «red devils» tivessem andado longe de deslumbrar e só no tempo de compensação tenham conseguido selar o triunfo, por Bruno Fernandes.

Os escoceses até começaram melhor, com algumas aproximações perigosas à baliza do turco Bayindir (Onana nem no banco se sentou).

A meio do primeiro tempo, o Old Trafford ainda se levantou para celebrar o golo de Matthijs de Ligt, mas o lance acabaria por ser anulado por falta de Yoro sobre Propper.

Se pensa que nada corre bem a este United, o melhor é ver a forma como os ingleses se adiantaram no marcador. Num canto que parecia controlado por Butland, o guarda-redes do Rangers borrou a pintura ao desviar a bola para o interior da sua baliza.

Ruben Amorim podia respirar de alívio, mas nunca se terá sentido verdadeiramente confortável, sobretudo pela incapacidade do United em fechar o jogo.

O Rangers, com uma resiliência a toda a prova, não atirou a toalha ao chão e chegou ao empate a dois minutos dos 90, por Dessers, que instantes antes tinha acertado no poste, num lance, ainda assim, em que parece ter partido de posição irregular.

No momento de maior aperto, elevou-se o capitão. Bruno Fernandes guiou os «red devils» ao triunfo ao finalizar, na cara de Butland, um cruzamento perfeito de Lisandro Martínez.

O triunfo deixa o Manchester United no quarto lugar da fase regular da Liga Europa, com 15 pontos, em boa posição para avançar diretamente para os oitavos de final. Já o Rangers é 13.º, com 11 pontos.