Sem ganhar há cinco jornadas no campeonato? Nunca tinha vencido na Escócia? Para o Sp. Braga, estas foram meras questões retóricas em Glasgow, onde aplicou a primeira derrota da época ao Celtic, por 2-0, somando o segundo triunfo na Liga Europa, em igual número de jornadas realizadas. Na Escócia, pesaram os guarda-redes. E aí, Hornicek mostrou que o futuro é dele. E já agora, que Schmeichel é cada vez mais um apelido nostálgico, de um passado outrora grandioso.

Na cruzada pela glória europeia, católicos e arcebispos colocaram à prova a força da sua fé em conseguir dar a volta a um arranque de temporada longe de arrebatar os seus fiéis seguidores. No caso dos minhotos, era o regresso a uma espécie de terra maldita, a Escócia do kilt e das gaitas de foles, onde nunca tinham vencido. Mas a história escreve-se a cada dia que passa.

Os últimos resultados, tremidos, e o vislumbre da visita a Alvalade, já no domingo, para defrontar o Sporting, deram liberdade a Carlos Vicens para operar uma pequena revolução no onze inicial, em Glasgow.

Foram seis as mudanças, com destaque para as saídas dos “catedráticos” Niakaté, Victor Gómez, João Moutinho e Zalazar. Avançou o estreante nestas andanças Yanis da Rocha, ao lado dos irreverentes e talentosos Diego Rodrigues, Gorby e Pau Victor, com o austríaco Florian Grillitsch a dar um toque de experiência a par do capitão Ricardo Horta.

RECORDE O FILME DO JOGO

Os minutos iniciais do jogo foram desafiantes, para o Sp. Braga e, sobretudo, para Yanis da Rocha, que passou um mau bocado perante o tunisino Tounekti. Dos seus pés nasceram os lances de perigo, ainda que relativo, criados pelos escoceses. No único remate enquadrado dos britânicos, aos 14 minutos, Hornicek opôs-se sem grande dificuldade.

Aos poucos, os bracarenses foram conseguindo contrariar a boa pressão e a circulação rápida do adversário. Com bola, Gorby baixava para junto dos centrais para pegar no jogo e Pau Victor encontrava espaços entre linhas para desequilibrar o adversário.

Daí até ao golo de Ricardo Horta passaram poucos minutos, mas ele não se explica com as melhorias evidenciadas pelos arsenalistas. Aos 20 minutos, o que desequilibrou o marcador foi mesmo um erro colossal de Kasper Schmeichel, que permitiu que um remate de muito longe entrasse na sua baliza.

O momento libertou o Sp. Braga para um final de primeira parte de bom nível. Dono e senhor da bola, podia ter atingido o intervalo com outro conforto no resultado, mas Grillitsch, por duas vezes, foi perdulário no momento da finalização.

Após o intervalo, o Celtic ganhou algum ascendente sobretudo às custas da coragem com que encarou a sua delicada situação. Até ao golo anulado pelo videoárbitro a Iheanacho, aos 55 minutos, num dos poucos erros dos bracarenses na fase de construção, os britânicos dominaram a solo.

Depois veio a resposta do Sp. Braga, que podia ter marcado por Pau Victor e numa saída perigosa de Leonardo Lelo pela esquerda, mas desta vez houve resposta imediata do Celtic, que só não empatou porque Hornicek fez uma enorme defesa a um cabeceamento de Tierney (64m). O guarda-redes checo voltaria a brilhar pouco depois, ao travar um remate de Tounekti.

Com o jogo partido, Carlos Vicens apostou em Gabri Martínez para tentar tirar proveito da ansiedade escocesa e o espanhol acabaria por fechar as contas do jogo ao minuto 85, na recarga a uma defesa incompleta de Schmeichel a remate de Diego.

FIGURA: Lukas Hornicek (Sp. Braga)

Depois de uma primeira parte quase sem trabalho, o guarda-redes checo do Sp. Braga revelou-se decisivo para o triunfo histórico dos arsenalistas na Escócia com duas defesas do outro mundo, negando o golo a Tierney (64m) e a Tounekti (74m).

MOMENTO: «frango» de Schmeichel na Horta bracarense (20m)

A vitória do Sp. Braga em Glasgow começou a ser escrita com um golo insólito, apontado por Ricardo Horta mas que teve um contributo decisivo do guarda-redes do Celtic, Kasper Schmeichel. O remate do internacional português foi de muito longe, o dinamarquês estava bem posicionado, mas vacilou na abordagem à bola. Proveito total para os bracarenses.

POSITIVO: Gorby (Sp. Braga)

Assumiu a dura tarefa de fazer esquecer João Moutinho no meio-campo do Sp. Braga com grande personalidade. Na primeira fase construção, baixou para junto dos três centrais para pegar no jogo. A sua capacidade de passe e visão de jogo ajudaram os minhotos a superar os períodos de maior pressão dos escoceses. Exibição completa do médio francês.

