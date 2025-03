A "loucura" dos penáltis no Ibrox Stadium, que "varreu para debaixo do tapete" uma excelente recuperação do Fenerbahçe de José Mourinho, fechou os oitavos de final da Liga Europa e abriu o horizonte para a próxima ronda da prova, com a “catedral” do San Mamés, em Bilbao, cada vez mais nítida no horizonte.

Há muitos portugueses a quererem lá chegar, com destaque para a eliminatória que vai colocar frente a frente o Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ao Lyon, orientado por Paulo Fonseca.

Já a Lazio, de Nuno Tavares, vai encontrar os noruegueses do Bodo/Glimt, na fase inicial da prova derrotaram tanto o FC Porto como o Sp. Braga.

Com o sonho de poder disputar a final em “casa”, o Athletic Bilbao defronta o “carrasco” de Mourinho, Glasgow Rangers, enquanto o Tottenham vai medir forças com o Eintracht Frankfurt.

Quartos de final da Liga Europa (10 e 17 de abril)

Bodo Glimt - Lazio

Tottenham - Eintracht Frankfurt

Rangers - Athletic Bilbau

Lyon - Manchester United

Meias-finais da Liga Europa (1 e 8 de maio)

Tottenham/Eintracht Frankfurt - Bodo Glimt/Lazio

Rangers/Athletic Bilbau - Lyon/Manchester United