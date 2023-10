Sporting e Atalanta discutem esta quinta-feira a liderança do grupo D da Liga Europa, depois de ambos terem vencido na primeira jornada.

Somar um segundo triunfo consecutivo no arranque da prova pode ser fundamental para o apuramento.

O treinador da equipa italiana, Gian Piero Gasperini, admite que, em teoria, o Sporting «é a equipa mais forte e parte como favorito», mas garante que a Atalanta vai tentar inverter essa lógica.

«O Sporting é uma equipa bem organizada e que não tem pontos fracos, estou seguro disso. A maior qualidade é a capacidade e rapidez ofensiva. É claro que surgem mais em evidência os atacantes, que determinam o resultado, mas trata-se de uma equipa compacta», afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Apesar de atribuir esse favoritismo aos ‘leões’, Gasperini garante que vai ter uma equipa ambiciosa, a lutar pela vitória.

«Nunca se assina por um empate. As partidas são jogadas dentro de campo. Temos de disputar o jogo, procurando fazer o melhor que pudermos, para depois poder recolher todos os frutos possíveis. Raramente estes jogos acabam com um empate», destacou.

A Atalanta vem de empatar a zero com a Juventus, no último fim de semana. Gasperini entende que o jogo de Alvalade vai ter um nível de dificuldade semelhante e comparou o sistema tático de Ruben Amorim com o que ele próprio lançou na Atalanta.

«O Sporting aplica uma tática semelhante à que aplicámos durante as primeiras épocas na Europa. Éramos uma novidade como esquema de jogo e, agora, temos um esquema muito mais comum. É uma equipa que tem técnica, joga um futebol rápido e ofensivo. E os resultados falam por si", destacou o técnico italiano.

O médio neerlandês Marten de Roon, de 32 anos, frisou que o encontro frente ao Sporting representa «uma importante parte da qualificação» para a fase a eliminar da Liga Europa e garantiu: «somos uma equipa que luta sempre para conseguir um bom resultado, com jogadores ofensivos, mas também somos uma equipa sólida e que não sofre muitos golos».

O jogo entre Sporting e Atalanta começa às 17h45, no Estádio José Alvalade, com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández e terá acompanhamento ao minuto no MaisFutebol.