O Liverpool assustou-se, mas venceu em casa dos austríacos do LASK Linz por 3-1.

Depois de ter ido para o intervalo a perder, com um golo de Flecker aos 14m, a equipa inglesa deu a volta na segunda parte.

Darwin Nuñez foi o autor do empate, de penálti, aos 56m. Sete minutos depois do avançado ex-Benfica marcar, foi a vez de Luis Díaz, ex-FC Porto completar a reviravolta. Aos 88m, Salah fez o resultado final, após assistência de Darwin.

No outro jogo do grupo E, o Union Gilloise empatou 1-1 em casa com o Toulouse.

No grupo H, o Bayer Leverkusen, com Grimaldo a jogar os 90 minutos, conseguiu mais uma goleada.

A equipa orientada por Xabi Alonso recebeu o Haecken e venceu por 4-0. Wirtz, Adli, Boniface e Hoffmann.

Os germânicos lideram o grupo em igualdade com o Qarabag que venceu o Molde por 1-0.

O Rennes venceu o Maccabi Haifa por 3-0, enquanto o Villarreal foi a casa do Panathinaikos perder por 2-0.