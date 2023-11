O Marselha assegurou a continuidade na Liga Europa ao bater o Ajax por 4-3, num grande jogo de futebol.

Aubameyang, que tem sido tão criticado por estar a render pouco na equipa francesa, marcou logo aos nove minutos, de grande penalidade. O Ajax respondeu no minuto seguinte, com Brobbey a restabelecer a igualdade.

O jogo continuou vivo e Mbemba, antigo defesa do FC Porto, fez o 2-1 aos 26 minutos. Não tardou nova resposta do Ajax, com Brobbey a bisar aos 30.

Os neerlandeses lutavam pela hipótese de ‘sobrevivência’ na prova, já que tinham apenas dois pontos, contra os oito dos franceses.

A segunda parte – que já não teve o português Carlos Borges no Ajax, substituído ao intervalo - abriu com novo golo de Aubameyang, de bicicleta, aos 47 minutos.

Desta vez, a reação do Ajax demorou um pouco mais, mas acabou por chegar: Akpom marcou aos 79 minutos. Nessa altura, jogavam com dez, dada a expulsão de Berghuis, aos 63.

Vitinha entrou aos 87 minutos, na equipa francesa. Viu em campo o internacional do Gabão completar um hat-trick, com nova grande penalidade, já no tempo de compensação e garantir o triunfo do Marselha, que segue líder do grupo, com onze pontos, mais um do que o Brighton.

Os ingleses venceram o AEK de Atenas, na Grécia, graças a um penálti convertido pelo brasileiro João Pedro. Com isso, chegaram aos dez pontos, deixando os gregos com quatro.

O Brighton recebe o marselha na última ronda, para decidir o primeiro lugar. O Ajax joga em casa com o AEK, para tentar ainda chegar ao play-off de acesso à Liga Conferência.