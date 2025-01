Contas fechadas para a Lazio na Liga Europa. Com Nuno Tavares no onze inicial, os romanos venceram a Real Sociedad, por 3-1, garantiram o apuramento para os oitavos de final e, como «bónus», o primeiro lugar da fase regular. Na última jornada, em que visita Braga, ficará a saber se isolada ou com a companhia de Athletic Bilbao e/ou Eintracht Frankfurt.

A Lazio demorou pouco tempo a resolver o jogo frente aos bascos. Aos 34 minutos, já vencia por 3-0, marcaram Gila, Zaccagni e Castellanos, com Nuno Tavares a assistir para o terceiro. E vão nove passes para golo do português, esta temporada. Pelo meio, Castellanos viu um golo ser-lhe anulado e Muñoz foi expulso na Real Sociedad.

Perto do intervalo, o lateral esquerdo português foi substituído por Dele-Bashiru, devido a lesão.

O tento de honra dos espanhóis surgiu já perto do fim, apontado por Barrenetxea, a passe de Aramburu.

Se a Lazio pode abordar a última jornada da fase inicial da Liga Europa sem nada a temer, a Real Sociedad, que é 18.ª classificada com 10 pontos, precisa de vencer para evitar fazer contas com vista ao apuramento para o play-off.