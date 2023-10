Numa família com tantos futebolistas, pode sempre acontecer. Irmão contra irmão. Desta vez tocou aos Mac Allister, argentinos com raízes irlandesas que jogam na Europa. Jogam em países diferentes, mas a Liga Europa encarregou-se de os juntar.

Alexis, 24 anos, é o mais novo e também o mais famoso dos três descendentes de Carlos Mac Allister - também ele com passado futebolista, com carreira feita nos Argentinos Juniors, Boca Juniors e Racing, sempre na Argentina.

Saiu cedo do país, depois de crescer, como todos os elementos do clã, nas escolas do Argentinos Juniors.

Contratado pelo Brighton, ainda esteve emprestado ao Boca Juniors antes de se afirmar em Inglaterra. Esta época chegou ao Liverpool, já com o estatuto de campeão do mundo.

Kevin é o irmão do meio, um ano mais velho que Alexis. Chegou esta época à Bélgica, depois de ter jogado sempre nos Argentinos Juniors – tirando um breve empréstimo ao Boca. Sim, também ele. Parece que já é coisa de família.

O mais velho é Francis, faz 28 anos este mês. Tal como Kevin, nunca foi à seleção albiceleste. Também começou nos Argentinos Juniors e agora está no Talleres de Cordoba. Sempre na Argentina. Foi de lá, pela televisão, que viu o reencontro de irmãos na segunda jornada da Liga Europa.

Antes do jogo puderam trocar umas palavras bem-dispostas. Alexis deve ter explicado o que é Anfield. Algo como: «this is Anfield». Está lá escrito.

Depois, Anfield impôs a sua lei. O Liverpool levou a melhor (2-0).

Fica novo reencontro agendado para dezembro, em Saint-Gilles, na Bélgica.