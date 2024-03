O futebolista português Rafael Leão está nomeado para o melhor golo e para jogador da semana na Liga Europa.

O atacante português brilhou no triunfo por 3-1 ante o Slavia Praga, na quinta-feira, ao fazer um golaço e também uma assistência para golo, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

🚀 Rafael Leão's rocket

🥵 Kudus' solo effort

💥 Welbeck's blast

🔥 Jurásek's fine finish



