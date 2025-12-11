O Rangers somou nesta quinta-feira a quinta derrota em seis jogos da fase de liga da Liga Europa e está praticamente eliminado da competição.

Com Yousseff Chermiti a ir a jogo na segunda parte, a equipa escocesa foi derrotada em Budapeste pelo Ferencváros por 2-1 e manteve-se com apenas um ponto.

Os protestantes até estiveram a ganhar (golo de Miovski aos 27m), mas permitiram a reviravolta. Em cima do intervalo, já em tempo de compensação, Otvos fez o empate e Varga (na foto de capa) assinou o 2-1 para os anfitriões ao minuto 73, pouco depois de o avançado ex-Sporting ter sido lançado em campo pelo Rangers.

Com este resultado, o Ferencváros chegou aos 14 pontos na prova (soma quatro vitórias e dois empates) e está está na luta pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.