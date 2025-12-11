Liga Europa: Rangers volta a perder e está praticamente eliminado
Último dos adversários do FC Porto na fase de liga da Champions ainda não somou qualquer vitória
Último dos adversários do FC Porto na fase de liga da Champions ainda não somou qualquer vitória
O Rangers somou nesta quinta-feira a quinta derrota em seis jogos da fase de liga da Liga Europa e está praticamente eliminado da competição.
Com Yousseff Chermiti a ir a jogo na segunda parte, a equipa escocesa foi derrotada em Budapeste pelo Ferencváros por 2-1 e manteve-se com apenas um ponto.
Os protestantes até estiveram a ganhar (golo de Miovski aos 27m), mas permitiram a reviravolta. Em cima do intervalo, já em tempo de compensação, Otvos fez o empate e Varga (na foto de capa) assinou o 2-1 para os anfitriões ao minuto 73, pouco depois de o avançado ex-Sporting ter sido lançado em campo pelo Rangers.
Com este resultado, o Ferencváros chegou aos 14 pontos na prova (soma quatro vitórias e dois empates) e está está na luta pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.