A Roma foi a Glasgow vencer o Celtic por 3-0, num jogo em que ao intervalo já tinha construído o resultado.

O primeiro golo dos Giallorossi foi marcado na própria baliza por Liam Scales logo aos 6 minutos, num cabeceamento capaz de fazer inveja aos melhores especialistas neste tipo de execução.

Aos 36 minutos, na sequência de uma transição perfeita, o irlandês Ferguson fez o 2-0 para a turma de Gasperini e faria também o terceiro pouco antes do intervalo numa execução notável.

A Roma tem agora 12 pontos e segue no 10.º lugar, a apenas um ponto dos lugares de apuramento direto para os oitavos de final.

Também na noite desta quinta-feira, Steaua Bucareste e Feyenoord protagonizaram talvez o jogo mais eletrizante da jornada europeia. Os neerlandeses entraram a perder, mas viraram o jogo perto do fim da primeira parte e chegaram a estar a ganhar por 3-1. Só que os romenos, a jogar em casa, conseguiram virar a partida do avesso, colocando a cereja no topo do bolo aos 90+5m, quando Tanase fez o 4-3 final que permite ao Steaua chegar aos 6 pontos e estar próximo dos lugares de play-off, ao contrário do Feyenoord, que soma apenas 3 pontos.

Destaque ainda para o empate do Plzen - próximo adversário do FC Porto - na Grécia com o Panathinaikos (0-0), sendo que o conjunto checo jogou uma hora em inferioridade numérica. Estas duas equipas têm 10 pontos e estão em lugares de play-off.