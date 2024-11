No segundo jogo com Claudio Ranieri ao leme, a Roma foi a Londres arrancar um empate saboroso a dois golos em casa do Tottenham.

Son Heung-Min inaugurou o marcador para os ingleses aos 5 minutos na conversão de um penálti, mas Ndicka empatou a meio da primeira parte.

Com o ex-Sporting Pedro Porro no onze, os Spurs recuperaram a dianteira por intermédio de Brennan Johnson ao minuto 33.

A Roma andou uma hora a correr atrás do prejuízo e evitou a derrota já em tempo de compensação: Hummels, que praticamente ainda nem tinha jogado desde que se transferiu para os Giallorossi e foi titular pela primeira vez nesta quinta-feira, fez o 2-2 final.

Com este resultado, o Tottenham segue no 9.º posto da Liga Europa com 10 pontos, enquanto a Roma está no 21.º lugar: ambas as equipas estão em lugar de play-off.