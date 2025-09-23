O árbitro grego Vassilis Fotias foi nomeado pela UEFA para dirigir, na quinta-feira, o jogo entre o Salzburgo e o FC Porto, da primeira jornada da fase liga da Liga Europa.

Na Áustria, Fotias vai ter os compatriotas Andreas Meintanas e Michail Papadakis como assistentes, com o também grego Angelos Evangelou a desempenhar o papel de videoárbitro.

No passado, Vassilis Fotias apenas dirigiu um encontro de equipas portuguesas. Aconteceu na temporada transata, no triunfo caseiro do Vitória sobre o Zrinjski Mostar [3-0], no play-off da Liga Conferência.

O Salzburgo-FC Porto joga-se na quinta-feira [20h00] e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.

