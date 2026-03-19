O Nottingham Forest venceu o Midtjylland nesta quinta-feira, nas grandes penalidades, após uma vitória por 2-1 em 120 minutos. Vítor Pereira apostou em Morato (ex-Benfica) para o onze titular. Franculino Djú, outro antigo jogador das águias, não atuou pela equipa da casa devido a lesão.

Após uma derrota na primeira mão em Inglaterra, o Nottingham Forest chegava à Dinamarca obrigada a vencer. Desenhou cedo a reação, com um domínio claro na primeira parte. 11 remates contra apenas um dos dinamarqueses, com um único golo a chegar aos 40 minutos por Nicolas Dominguez.

Na segunda parte, Ryan Yates, o outro médio-centro, fez o 2-0 com um belo remate fora da área. Este golo punha o Nottingham na próxima fase. Porém, o Midtjylland ainda marcou um golo aos 69 minutos, por Martin Erlic, que empatava a eliminatória de novo.

O jogo caminhou para prolongamento. Houve poucas chances, mas o Forest ainda teve um golo anulado a Yates por fora de jogo, aos 117m. Assim sendo, o duelo foi a grandes penalidades. Aí, os dinamarqueses falharam três grandes remates e permitiram que Pereira festejasse.

Daqui saiu o oponente do FC Porto para os quartos de final da competição, caso os dragões ultrapassem os alemães do Estugarda no Estádio do Dragão.