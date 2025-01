Martín Anselmi, treinador do FC Porto, comentou, na flash interview da Sport TV, a vitória por 1-0 frente ao Maccabi Tel Aviv, que valeu o apuramento dos «dragões» para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

(vitória difícil) Qualquer jogo da Liga Europa é duro. Apanhámos um adversário com bons jogadores, que defende bem e sabe sair para o contra-ataque. Em alguns momentos dominámos o jogo, noutros, como na última meia hora, perdemos um pouco o controlo, o que é normal numa equipa que precisa de ganhar. Temos de melhorar em defender com a bola. Será com o trabalho.

(o que disse aos jogadores?) Disse-lhes que para nós é uma vitória muito importante. Vou recordá-la toda a minha vida, foi a minha primeira vitória no futebol europeu. Agradeci-lhes a entrega e disse-lhes que vai começar algo de bonito.

(dinâmicas coletivas) A estrutura nunca é inegociável, porque vamos mudando consoante o rival, encontrando diferentes realidades, dando à equipa diretrizes diferentes. O que é inegociável é a entrega e a atitude. Pressionámos muito bem, tivemos muita intensidade e boa recuperação após a perda da bola.