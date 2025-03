Antes do embate com o Fenerbahçe nos oitavos de final da Liga Europa, Leon Balogun, defesa do Rangers, mostrou-se rendido a José Mourinho.

«Mourinho é um grande treinador e uma grande personagem no mundo do futebol. Temos de o respeitar», afirmou Balogun, que aprecia o estilo único do técnico fora das quatro linhas. «As suas conferências de imprensa são divertidas porque ele é uma personagem especial, apesar de muitas pessoas o considerarem arrogante. São precisas personagens como ele para tornar o futebol mais interessante e para dar aos meios de comunicação social algo sobre o que escrever.»

O defesa nigeriano, de 36 anos, revelou ainda uma recordação especial do único duelo que teve com Mourinho e mostrou-se ansioso para o reencontro com o português.

«Acho que só joguei contra ele uma vez. Foi a minha estreia na Premier League e ganhámos [ao Manchester United] com o Brighton, por 3-2, em casa. Essa é uma recordação muito agradável», contou.

«É uma grande oportunidade para nós, na quinta-feira, fora de casa. Talvez ajude o facto de jogarmos o primeiro jogo fora, depois do que aconteceu a nível interno, e de os adeptos voltarem a estar do nosso lado», concluiu.

Na próxima quinta-feira, o Fenerbahçe recebe o Rangers, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, um jogo com o apito inicial marcado para as 17h45.