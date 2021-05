O treinador do Villarreal, Unai Emery, sublinhou esta terça-feira que não tem qualquer vingança desportiva contra clubes ingleses. Na antevisão à final da Liga Europa, o ex-técnico do Arsenal, clube que eliminou nas meias-finais, diz que os espanhóis são candidatos contra um favorito à competição, no caso o Manchester United.

«Sinto a obrigação com o Villarreal, com este emblema, com este clube e com o seu presidente. Não tenho nenhuma vingança desportiva com nenhuma equipa inglesa nem com os ingleses», disse Emery, na conferência de imprensa de antevisão, quando questionado sobre se tinha motivação especial de jogar contra clubes de Inglaterra.

«Não podemos escapar a uma realidade. Há uns meses, incluíamo-los [Manchester United] entre os favoritos. Agora, estamos na mesma situação. Somos candidatos firmes a disputar este título contra um favorito», disse, ainda.

Emery confirmou a ausência de Chukweze para o jogo da final e abriu a porta à titularidade de Juan Foyth, que já foi treinando com normalidade.

O Villarreal-Manchester United joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Gdansk, na Polónia. O duelo vai decidir o vencedor da edição 2020/2021 da Liga Europa.

Emery já venceu a competição pelo Sevilha durante três épocas consecutivas, de 2014 a 2016.