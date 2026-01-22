A viver um grande momento a nível interno, o Rangers estreou-se, esta quinta-feira, a vencer na Liga Europa. Já sem hipóteses de avançarem na prova continental, os escoceses bateram o Ludogorets (1-0), no Ibrox Stadium, e somaram o sétimo triunfo consecutivo em todas as competições.

O avançado português Youssef Chermiti foi titular na equipa de Glasgow e esteve envolvido no lance que definiu o resultado, ainda que a finalização tenha ficado a cargo de Mohammed Diomandé, aos 33 minutos.

Os búlgaros, que contaram com Dinis Almeida no eixo defensivo, dividiram o jogo até final, mas não foram capazes de evitar a derrota, a quarta na fase regular, que os deixa no 25.º lugar da tabela, com sete pontos, a apenas um de distância da zona de acesso ao play-off.

Na última jornada, o Ludogorets recebe o Nice, que já está afastado da próxima fase da Liga Europa. Igual destino tem o Rangers, que se despede da prova na próxima quinta-feira, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, que esta tarde empatou com o Viktoria Plzen (1-1).