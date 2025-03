No rescaldo da vitória frente à Real Sociedad (4-1), que apurou o Manchester United para os quartos de final da Liga Europa, Ruben Amorim elogiou uma «exibição muito completa» da sua equipa, espelhada num «resultado mais dilatado» diante do rival espanhol.

«Mesmo contra onze, fomos a equipa que esteve sempre mais perto de marcar. Sofremos um golo de penálti, mas mesmo assim a equipa manteve-se calma. Devíamos ter marcado mais golos e com a expulsão tomámos conta do jogo», explicou, em declarações à DAZN.

Questionado sobre as diferentes faces da equipa na Liga inglesa e na Liga Europa, Amorim sente que «a grande diferença é a capacidade física» dos seus jogadores, que ajuda a desequilibrar os jogos contra adversários de outras latitudes.

«Na Liga inglesa, o ritmo do jogo é completamente diferente. Nos jogos da Liga Europa, temos mais tempo para pensar e isso dá-nos qualidade», acredita.

Antevendo o duelo com o Lyon, de Paulo Fonseca, para os quartos de final da Liga Europa, o treinador do Manchester United avisa que ele será «completamente diferente» do que aquele que superou diante da Real Sociedad: «A nossa capacidade física fez a diferença nesta eliminatória, mas com o Lyon não vai ser assim».

E será este United candidato a vencer a Liga Europa esta temporada? «Precisamos de ter sorte, como todas as equipas, e de melhorar o nosso jogo. Há equipas muito diferentes, igualmente físicas como nós, com muitos anos de trabalho, difíceis e com jogadores muito fortes no um para um. Tudo é possível e vamos tentar», promete Amorim.

Já em conversa com a TNT Sports, o treinador português referiu que a sua equipa está a «aprender como ganhar em diferentes competições». O próprio Ruben Amorim ainda tenta perceber como «colocar nas melhores posições jogadores como Casemiro ou Garnacho», salientando que «dá para perceber que os atletas já têm mais liberdade» em campo.

O Manchester United superou a Real Sociedad nos oitavos de final da Liga Europa e vai defrontar o Lyon nos “quartos”. A eliminatória será discutida nos dias 10 e 17 de abril.