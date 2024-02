O treinador do Toulouse, Carles Martínez, disse que a equipa francesa está preparada para «evitar o melhor desempenho» do Benfica, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

«Analisámos a forma de jogar do Benfica joga. Quer sempre atacar e colocar pressão alta. É preciso perceber que vão querer começar o jogo muito bem e estar ao mais alto nível. Estamos prontos para tentar evitar o melhor desempenho da parte deles e espero que nós consigamos obter o melhor resultado possível», afirmou o técnico espanhol.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quinta-feira, Martínez disse que o Toulouse vai ter de jogar com a máxima concentração para superar «um dos melhores clubes de Portugal».

«Para nós um grande desafio. Vai ser uma grande oportunidade. Estamos aqui para competir e fazer o nosso melhor. Já jogámos em grandes ambientes, como Marselha e Paris. A nossa equipa está pronta para competir neste contexto», assegurou.

O treinador da equipa gaulesa revelou que não pode contar com o médio alemão Nicklas Schmidt. Falha a partida da Luz devido a cansaço.

O avançado neerlandês Thijs Dallinga, de 23 anos, disse conhecer bem a forma de jogar das equipas de Roger Schmidt, já que o técnico do Benfica trabalhou nos Países Baixos, ao serviço do PSV Eindhoven.

«Vejo muito futebol neerlandês e conheço a forma como gosta de colocar a sua equipa a jogar, com futebol atacante e agressivo. Acho que faz aqui no Benfica o mesmo que fazia lá», afirmou.

Benfica e Toulouse defrontam-se esta quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, num jogo que será dirigido pelo árbitro lituano Donatas Rumsas e que terá acompanhamento ao minuto aqui no Maisfutebol.