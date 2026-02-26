VÍDEO: Aktürkoglu ainda assustou, mas Vítor Pereira avança na Liga Europa
Derrota por 2-1 frente ao Fenerbahçe não impede Nottingham Forest de seguir para os oitavos de final
Derrota por 2-1 frente ao Fenerbahçe não impede Nottingham Forest de seguir para os oitavos de final
Kerem Aktürkoglu ainda assustou, mas o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, conseguiu mesmo afastar o Fenerbahçe no play-off da Liga Europa, seguindo desse modo para os oitavos de final.
Se os ingleses pensavam que o 3-0 da primeira mão tinha fechado a eliminatória, o ex-Benfica, Aktürkoglu, cedo mostrou que isso estava longe de ser verdade. O internacional turco bisou entre os minutos 22 e 48, o segundo na conversão de penálti, e deixou tudo em aberto.
Akturkoglu reabre a eliminatória no City Ground 🍿#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #BetanoUEL #ConfiaBetano pic.twitter.com/EEI6aVfqkx— sport tv (@sporttvportugal) February 26, 2026
Bis de Akturkoglu logo no retomar da partida 😵
A segunda parte promete 🔥#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #BetanoUEL #ConfiaBetano pic.twitter.com/3sQuLUEvHv
— sport tv (@sporttvportugal) February 26, 2026
Nessa altura, Nélson Semedo já tinha entrado no Fenerbahçe, que viu o sonho da qualificação esfumar-se com o golo de Hudson-Odoi, a meio da etapa complementar, que fixou o marcador em 2-1.
Na reta final, só Tarik Cetin, guarda-redes dos turcos, impediu que os ingleses anulassem a desvantagem no marcador. Mas o mais importante foi conseguido pelo Forest: o apuramento para os oitavos de final.
Hudson-Odoi deixa Vítor Pereira a respirar de alívio 😮💨#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #BetanoUEL #ConfiaBetano pic.twitter.com/cmapSLdCBl— sport tv (@sporttvportugal) February 26, 2026
O sorteio da próxima ronda da Liga Europa acontece na sexta-feira. O Nottingham Forest pode ter como adversário o Betis ou o Midtjylland.