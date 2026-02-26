Kerem Aktürkoglu ainda assustou, mas o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, conseguiu mesmo afastar o Fenerbahçe no play-off da Liga Europa, seguindo desse modo para os oitavos de final.

Se os ingleses pensavam que o 3-0 da primeira mão tinha fechado a eliminatória, o ex-Benfica, Aktürkoglu, cedo mostrou que isso estava longe de ser verdade. O internacional turco bisou entre os minutos 22 e 48, o segundo na conversão de penálti, e deixou tudo em aberto.

Nessa altura, Nélson Semedo já tinha entrado no Fenerbahçe, que viu o sonho da qualificação esfumar-se com o golo de Hudson-Odoi, a meio da etapa complementar, que fixou o marcador em 2-1.

Na reta final, só Tarik Cetin, guarda-redes dos turcos, impediu que os ingleses anulassem a desvantagem no marcador. Mas o mais importante foi conseguido pelo Forest: o apuramento para os oitavos de final.

O sorteio da próxima ronda da Liga Europa acontece na sexta-feira. O Nottingham Forest pode ter como adversário o Betis ou o Midtjylland.

RELACIONADOS
VÍDEO: Félix assiste na vitória do Lille, Renato titular no Panathinaikos
Liga Europa: reviravolta do Ferencváros, Estugarda perde mas apura-se
Um para cada: Estugarda e Ferencváros no caminho de FC Porto e Sp. Braga