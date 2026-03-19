VÍDEO: Dibu Martínez no centro das atenções no triunfo do Aston Villa
Aston Villa venceu Lille na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa
Aston Villa venceu Lille na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa
O Aston Villa segue em frente na Liga Europa. A equipa inglesa bateu os franceses do Lille por 2-0 nesta quinta-feira, adicionando dois golos ao tento obtido na primeira mão. Assim, venceram a equipa de Tiago Santos e Félix Correia por 3-0 no agregado.
Dibu Martínez saltou para o centro das atenções do jogo já aos 53 minutos, quando o duelo estava equilibrado e a vantagem dos ingleses era trémula. Um passe longo do argentino iniciou a jogada de contra-ataque que resultou no golo de McGinn. O guarda-redes foi até ao centro do relvado celebrar em êxtase.
Já no encerramento da partida, aos 86m, Leon Bailey fechou as contas em 3-0 no agregado. O Aston Villa já sabe que enfrenta o Bolonha nos quartos de final, podendo encontrar FC Porto ou Nottingham Forest nas meias-finais.