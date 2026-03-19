O Aston Villa segue em frente na Liga Europa. A equipa inglesa bateu os franceses do Lille por 2-0 nesta quinta-feira, adicionando dois golos ao tento obtido na primeira mão. Assim, venceram a equipa de Tiago Santos e Félix Correia por 3-0 no agregado.

Dibu Martínez saltou para o centro das atenções do jogo já aos 53 minutos, quando o duelo estava equilibrado e a vantagem dos ingleses era trémula. Um passe longo do argentino iniciou a jogada de contra-ataque que resultou no golo de McGinn. O guarda-redes foi até ao centro do relvado celebrar em êxtase.

Já no encerramento da partida, aos 86m, Leon Bailey fechou as contas em 3-0 no agregado. O Aston Villa já sabe que enfrenta o Bolonha nos quartos de final, podendo encontrar FC Porto ou Nottingham Forest nas meias-finais.