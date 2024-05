O Bayer Leverkusen esteve a um passo de perder pela primeira vez esta época, mas, ao fim de 49 jogos, continua invencível e está na final da Liga Europa! Os alemães, de resto, quebram um recorde que, a nível europeu, pertencia ao Benfica na década de 60.

Os campeões germânicos, que traziam uma vantagem de dois golos do Olímpico, empataram, com um golo já aos 90+7m, na receção à Roma (2-2), na 2.ª mão das meias-finais.

Os «giallorossi» entraram melhor, à procura de ir atrás do prejuízo, mas os «farmacêuticos» rapidamente assumiram o controlo do jogo e começaram a criar dificuldades à equipa de Daniele De Rossi.

O ex-Benfica Mile Svilar, que foi novamente titular, com Rui Patrício (e Renato Sanches) no banco, fez uma série de defesas e tentou impedir ao máximo o golo do Leverkusen, que colecionou ocasiões de golo na primeira parte.

Ainda assim, contra a corrente do jogo, foi a Roma quem marcou. Jonathan Tah, que até tem sido um dos melhores defesas-centrais da temporada europeia, cometeu um erro ao derrubar Azmoun na área e abriu caminho ao penálti cobrado de forma certeira por Paredes (43m).

A Roma, que apostou no jogo direto para os avançados Azmoun e Romelu Lukaku – Paulo Dybala estava limitado e não saiu do banco – voltou a entrar bem no segundo tempo e conseguiu empatar a eliminatória aos 66 minutos, novamente de penálti, depois de uma mão na bola detetada pelo VAR.

Paredes encarregou-se de cobrar o castigo máximo e voltou a fazê-lo de forma irrepreensível.

Xabi Alonso, que tinha promovido algumas alterações na equipa, desde logo na baliza, fez entrar Patrick Schick e Wirtz para ganhar mais poder no ataque e o Leverkusen conseguiu mesmo chegar ao golo.

Aos 82 minutos, Grimaldo cobrou um pontapé de canto, Svilar, que até então estava a ser um dos destaques da partida, saiu mal de entre os postes e Mancini foi surpreendido pela bola, acabando por fazer autogolo.

Nos descontos, a Roma lançou-se com tudo para a frente, mas deixou muito espaço para os alemães marcarem. E assim aconteceu, no último minuto do tempo de compensação, graças a uma jogada individual de Stanisic, outro dos jogadores que tinha saltado do banco.

Na final, o Leverkusen vai defrontar a Atalanta, que eliminou o Marselha.