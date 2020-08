Não é inédito, mas quase: Raul Jiménez falhou um penálti.

O avançado do Wolverhampton, antigo jogador do Benfica, foi chamado à marca dos 11 metros na partida frente ao Sevilha, dos quartos de final da Liga Europa, mas permitiu a defesa do guardião adversário.

Segundo a Opta, foi o primeiro penálti falhado pelo mexicano em nove tentativas pelo emblema inglês. Jiménez já tinha falhado um castigo máximo pelos wolves, mas num jogo de pré-temporada.

