Vitinha abriu caminho ao triunfo do Marselha frente ao AEK Atenas (3-1), numa partida da terceira jornada do grupo B da Liga Europa.



O internacional sub-21 português inaugurou o marcador aos 27 minutos, com um desvio oportuno à boca da baliza, no cruzamento do lateral direito Clauss. O conjunto helénico até começou bem a segunda metade e igualou a contenda por Pineda, aos 53 minutos.

Quatro minutos depois, Stankovic foi expulso e o Marselha beneficiou de uma grande penalidade. Harit não tremeu e fez o 2-1. Volvidos nove minutos, Veretout fez, também de penálti, o 3-1 final.



Por sua vez, Rui Silva e William Carvalho foram titulares na vitória do Betis frente ao Aris, em Chipre. O único golo do encontro foi anotado por Ayoze Pérez.



Já o Olympiakos, com Podence na equipa inicial, acabou com a série de 18 jogos sem perder do West Ham nas provas europeias. Fortounis e Rodinei marcaram os golos do emblema grego enquanto Paqueta assinou o tento de honra dos «hammers».



