Reforço de inverno no Mónaco, o internacional jovem dinamarquês Mika Biereth não se cansa de marcar na Liga francesa. No jogo que abriu a 24.ª jornada, assinou o terceiro hat-trick desde que aterrou no Principado, selando o triunfo por 3-0 frente ao Reims.

Biereth marcou os três golos entre os minutos 34 e 51, o segundo dos quais com uma finalização deliciosa, a passe de Akliouche.

Com dez golos em igual número de jogos pelo Mónaco, o jovem avançado, de 22 anos, vem dando seguimento, na Ligue 1, a um arranque de época inspirado no Sturm Graz, onde marcou por 14 vezes até janeiro, o melhor registo da Liga austríaca até então.

O triunfo desta sexta-feira permite aos monegascos ascenderem, à condição, ao quarto lugar da Liga francesa, enquanto o Reims continua no 15.º posto, o primeiro acima da zona de eventual despromoção.