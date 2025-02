O Lille fechou uma semana desastrosa com uma derrota caseira, na 21.ª jornada da Liga francesa, frente ao até então lanterna vermelha Le Havre (1-2), desfecho que o impede de ascender ao pódio na tabela.

Poucos dias depois de ter sido afastado da Taça de França pelo Dunkerque, da Ligue 2, equipa orientada pelo português Luís Castro, os dogues, com André Gomes no onze inicial, caíram aos pés do Le Havre, que contou com um inspirado Issa Soumaré no ataque.

O senegalês começou por assistir o ex-Rio Ave, Ahmed Hassan, para o 0-1 e fez, ele próprio, o segundo golo da partida. Aos 56 minutos, o Lille perdia por 0-2 e apenas foi capaz de reduzir para a margem mínima, por intermédio de Chuba Akpom, no tempo de compensação.

O Lille não só não conseguiu aproveitar o desaire do Monaco em Paris, como acabou ultrapassado na tabela classificativa pelo Nice, que venceu o Lens por 2-0, com golos de Laborde e Clauss.

Pelo mesmo resultado, o Rennes superou o Saint-Étienne e respira melhor na fuga aos lugares perigosos da Ligue 1. Kalimuendo e Nagida construíram o resultado.