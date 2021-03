Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon falhou nesta sexta-feira a colagem ao Lille no topo da Liga francesa, ao empatar a um golo na visita ao reduto do Reims.

Mathieu Cafaro inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 34 minutos e a vantagem manteve-se até para lá dos 90 minutos.

No segundo minuto de compensação, Tini Kadewere fez o 1-1 final, resgatando um ponto para o Lyon, que pode agora ficar mais longe do líder Lille e do campeão PSG, que entram em campo no domingo.