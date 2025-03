O Nice perdeu a oportunidade de igualar, à condição, o Marselha na segunda posição da Liga francesa ao empatar frente ao Auxerre (1-1), no encontro que abriu a 26.ª jornada da competição.

A equipa da Côte d’Azur esteve mesmo na frente do marcador, depois de Evan Guessand ter desfeito o nulo à passagem do minuto 38.

Porém, no tempo de compensação, Florian Ayé, que saltou do banco na segunda parte, repôs a igualdade, pouco depois de Melvin Bard ter sido expulso no Nice.

Para lá de ter falhado a colagem ao Marselha, o Nice pode ainda ser alcançado pelo Mónaco na terceira posição da Ligue 1, caso os monegascos vençam o Angers, este sábado (18:00).

Quanto ao Auxerre ocupa uma confortável 11.ª posição, com 32 pontos, longe dos lugares aflitivos da tabela classificativa.