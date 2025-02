Com uma recuperação incrível, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0, o Panathinaikos, orientado por Rui Vitória, derrotou o OFI Creta por 3-2 e mantém a pressão sobre o líder, Olympiakos, que este domingo visita o antepenúltimo classificado, Levadiakos.

Depois de ter visto um golo anulado a Ioannidis nos instantes iniciais, o Panathinaikos, que contou com o português naturalizado grego Zeca no onze inicial, viu o cenário complicar-se com os golos de Theodosoulakis e Fountas, ambos no decorrer da primeira parte.

A reviravolta dos «trevos» começou a desenhar-se aos 57 minutos, quando Pellistri apontou o 2-1. Pouco depois, Ioannidis repôs a igualdade, ficando para Vagiannidis a tarefa de carimbar o triunfo, ao minuto 81.

A vitória na 21.ª jornada da Liga grega isola, à condição, o Panathinaikos na segunda posição, com 43 pontos, mais três do que o AEK de Atenas, que visita o PAOK no domingo, e menos um do que o Olympiakos, que medirá forças com o Levadiakos.